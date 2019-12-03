Порошенко: Украина не нуждается в российском газе

По словам экс-президента, Украина вполне довольна поставками газа из Европы и у страны нет даже «минимальной потребности» вновь покупать его у Москвы.

«Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина — это и есть настоящая капитуляция», — сказал политик во время своего выступления в парламенте.

В конце ноября среди украинцев провели опрос, в результате которого выяснилось, что больше половины респондентов считают нынешнего президента страны Владимира Зеленского эффективней его предшественника. 53% опрошенных выразили уверенность, что действующий глава украинского государства справляется со своими обязанностями лучше, нежели Порошенко.