Потери Украины из-за несвоевременной закупки газа могут составить до 7 миллиардов долларов, заявил бывший президент страны Петр Порошенко. Он добавил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский может может быть так или иначе причастным к краже этой суммы.

Порошенко отметил, что в начале текущей зимы компания «Нафтогаз» располагала суммой более чем в два миллиарда долларов. На тот момент стоимость газа составляла примерно 100 или 200 долларов — это примерно в 10 раз дешевле, чем действующая цена на топливо.

«Вследствие этого за год нет этих двух миллиардов, они исчезли, потому что их забрал кто? Зеленский. И Витренко подписал заявку в правительство, что чтобы ему покрыть эти разрывы, … нужно пять миллиардов долларов. У меня вопрос: кто несет ответственность за потерю, убытки или кражу семи миллиардов долларов?», — сказал Порошенко в эфире украинского «Пятого канала».

Порошенко также заявил, что раз Владимир Зеленский прямо не называет тех, кто виновен в краже средств, и не привлекает их к ответственности, то ответ может быть только один: сам украинский лидер поспособствовал тому, чтобы средства были украдены.

Ранее Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отмечал, что его компания вынуждена закупать газ по любым ценам, даже высоким, поскольку внутренней добычи страны не хватает.