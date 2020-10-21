Порошенко стал фигурантом дела о подготовке госпереворота

Депутат Рады Ренат Кузьмин опубликовал копию выписки из Единого реестра досудебных расследований Украины. Он также сообщил, что генеральный прокурор возбудил уголовное дело о подготовке бывшим президентом Петром Порошенко и его соратниками государственных переворотов.

«Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины — прим. ред.) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации „грязных“ денег организованной преступной группой» — написал депутат на своей странице в Facebook.

В нем перечисляются фамилии бывших представителей власти, в том списке — Петр Порошенко. Помимо имен, в документе есть даты возможного преступления против государства — это 2013, 2014 и 2020 годы.

Также Кузьмин показал копию обращения в генеральную прокуратуру, в котором он просил возбудить уголовное дело. Из документа следует, что дело открыли 1 октября.

Ранее бывший украинский депутат заявил, что Порошенко продавал запрещенное оружие сирийским боевикам.