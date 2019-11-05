Порошенко снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований

Представитель ведомства рассказал журналистам об очередной неявке на допрос экс-президента страны. Новая беседа с Порошенко намечена на этот четверг, седьмого ноября.

Отмечается, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка предъявит бывшему главе государства подозрение в преступлениях, как только оно будет основано на достаточном количестве доказательств.