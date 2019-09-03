Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро расследований

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел на Украине. В связи с расследованиями политика не раз вызывали на допросы, но он снова не явился, сославшись на работу.

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Как сообщает «Интерфакс», Порошенко 3 сентября должен был прийти в Государственное бюро расследований на допрос. Но вместо него прибыл адвокат Игорь Головань с заявлением о том, что украинский экс-глава в этот день работает в Верховной раде.

«Петр Алексеевич сегодня не появится. Вы знаете о событиях в парламенте — это мы считаем уважительной причиной», — пояснил Головань.

Он также добавил, что 15 августа попросил следствие объяснить суть и детали уголовного дела, по которому планировалось провести допрос. Но сторона защиты ответа не получила.

Госбюро расследований уже вызывало Порошенко в середине июля, но тогда политик не пришел. Он явился на допрос только в конце месяца и отвечал на вопросы по поводу продажи завода «Кузница на Рыбальском» (экс-президент был владельцем предприятия). Всего имя политика фигурирует в 11 уголовных делах.