Порошенко сбежал за границу от допроса ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало бывшего президента страны на допрос. Однако он снова не явился.

Адвокаты Порошенко сообщили, что их подзащитный явиться не сможет, так как его нет на территории Украины, пишет mk.ru.

Как сообщает издание, вероятность, что на допросе бывшего главу арестуют, была очень высокая.

Ранее и. о. главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко «30 раз не приходил на допрос». Украинский суд принял положительное решение по обращению ГБР, которое попросило разрешение принудительно привести экс-президента страны на допрос.

В итоге бывший глава Украины явился на допрос самостоятельно. В течение шести часов следователи допрашивали его по делам о влиянии на назначение судей и по подозрению в госизмене при подписании Минских соглашений. Экс-президенту грозит срок на 12-15 лет с конфискацией имущества.