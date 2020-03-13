Порошенко сбежал в Испанию. Не испугал даже коронавирус

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Вместо этого он покинул страну и отправился в Испанию. Там сейчас бушует коронавирус.

Об этом сообщила «Страна.ua» со ссылкой на источники.

О том, что бывший президент страны сбежал из Украины, стало известно 12 марта. По данным издания, адвокаты сообщили в в ГБР, что их подзащитный не сможет прийти на допрос, потому что находится за рубежом. Куда именно уехал Порошенко, они не уточнили.

Источник сообщил «Стране.ua», что политик покинул страну еще 8 марта. Он вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте.

В Испании, куда направлялся Порошенко, зафиксировано более трех тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 84 больных скончались. На Украине, в свою очередь, зафиксировали всего три случая заболевания.

Петр Порошенко фигурирует сразу в 16 уголовных делах. Его обвиняют в госизмене, легализации преступных доходов через офшоры, а также во вмешательстве в деятельность судебной власти. По большей части уголовных дел экс-президент Украины проходит как свидетель.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового типа коронавируса. Сильнее всех от заболевания пострадал Китай — именно там вспыхнула эпидемия. На втором месте по числу зараженных оказалась Италия — она первой ввела режим «красной зоны» и запретила жителям покидать страну.

В России по последним данным зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом. Многие регионы перешли на режим повышенной готовности, чтобы снизить риск распространения заболевания.