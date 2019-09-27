Порошенко сбежал от уголовных дел за границу

«Должны были допросить в качестве свидетеля, он на допрос не явился. О времени и дате допроса он был заблаговременно проинформирован предусмотренным УПК образом», — отметила она.

Адвокат бывшего главы государства Игорь Головань передал в ГБР документ. В нем говорится, что Порошенко сейчас живет за границей и поэтому не сможет прийти на допрос.

Порошенко за минуту нарушил сразу несколько ПДД — видео Подробнее

Ранее Порошенко тоже пропускал допросы. Тогда отговорка была такой: занят выполнением депутатских обязанностей в Верховной раде. После этого следователи начали направлять ему повестки по домашнему адресу и через Аппарат ВР.

В отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас в бюро расследований бывшего украинского лидера хотят допросить по поводу кораблей ВМС ВСУ, которые пересекли российскую границу через Керченский пролив в ноябре 2018 года. Все остальные участники того конфликта уже опрошены.

В следующий раз Порошенко ждут на допрос в ГБР 3 октября.