Порошенко решил засудить Гордона за слова о сговоре с Путиным

Пятый президент Украины Петр Порошенко подал в суд на журналиста Дмитрия Гордона, обвинив его в клевете из-за слов о «сговоре» с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил «Интерфакс».

Адвокат Илья Новиков, представляющий интересы Порошенко в рамках иска, сообщил, что от Гордона потребовали признать недостоверной информацию, которую он распространил. Адвокат уточнил, что необязательно опровергать свои заявления в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны. При этом требования о выплате компенсации морального вреда тоже не заявлялись.

«Сам факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества», — отметил Новиков.

Гордон в мае в эфире одной из радиостанций заявил, что бывший глава Украины якобы вступил в сговор с Путиным, когда отдал приказ украинской армии покинуть Мариуполь в 2014 году.

Журналист уже отреагировал на подачу иска.

«Будет весело. Будет такое шоу, что рейтинги зашкалят», — заявил Гордон в эфире канала ТСН.

Порошенко ранее заявил, что патриотизм действующего президента Украины Владимира Зеленского заканчивается там, где начинаются «российские деньги».