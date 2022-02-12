Порошенко рассказал о вывозе золота из Крыма

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году давал указания по вывозу из Крыма четырех миллиардов гривен (порядка 11 миллиардов рублей) и золота. Об этом написало УНИАН.

Порошенко рассказал на заседании Киевского апелляционного суда, что давал указания главам Нацбанка, МВД Украины и СБУ по перемещению денежных средств через линию соприкосновения с «оккупированными» территориями. Он добавил, что даже звонил по этому поводу президенту РФ Владимиру Путину.

Порошенко сказал, что четыре миллиарда гривен и золото, а также активы Нацбанка, вывезли в хранилища с территории Крыма благодаря его дипломатическим стараниям.

Экс-президент также обвинил нынешние власти, что они закупают уголь в Донбассе. Порошенко сказал, что он поставляется с «оккупированных» территорий под видом российского угля.

Путин ранее заявил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что уже предлагал Порошенко политическое убежище в России и готов сделать это снова по гуманитарным соображениям. Но бывший украинский президент отказался.