Порошенко раскрыл свои доходы за 2019 год

Политик заработал 772,9 миллиона гривен (более 1,9 миллиарда рублей).

Порошенко получил 606 миллиона гривен в качестве дивидендов от фонда «Прайм Эссетс Кэпитал», на который записаны его активы. Еще 33 миллиона гривен он заработал от продажи акций Международного инвестиционного банка, а 16 миллионов гривен — проценты по депозитам. Кроме того, около 6,2 миллиона гривен Порошенко получил от телекомпании BBC за распространение недостоверной информации.

Зарплата Порошенко в 2019 году составила 297,7 тысячи гривен. На банковских счетах семьи бывшего президента хранится 109,8 миллиона гривен в разной валюте.

Согласно закону, в декларации указываются только годовые доходы самого человека и его семьи.

В 2016 году «Forbes Украина» опубликовал последний рейтинг миллиардеров. С тех пор Порошенко приумножил свое состояние на 540 миллионов долларов. В новом майском рейтинге первые три места заняли предприниматели Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко.