    04 июня 2020, 13:31

    Порошенко раскрыл свои доходы за 2019 год

    Алена Макаренко

    Бывший президент Украины Петр Порошенко отчитался о своих доходах за 2019 год. Декларацию он опубликовал в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщило ИА «Федерал Пресс».
    Порошенко раскрыл свои доходы за 2019 год

    Политик заработал 772,9 миллиона гривен (более 1,9 миллиарда рублей).

    Порошенко получил 606 миллиона гривен в качестве дивидендов от фонда «Прайм Эссетс Кэпитал», на который записаны его активы. Еще 33 миллиона гривен он заработал от продажи акций Международного инвестиционного банка, а 16 миллионов гривен — проценты по депозитам. Кроме того, около 6,2 миллиона гривен Порошенко получил от телекомпании BBC за распространение недостоверной информации.

    Зарплата Порошенко в 2019 году составила 297,7 тысячи гривен. На банковских счетах семьи бывшего президента хранится 109,8 миллиона гривен в разной валюте.

    Согласно закону, в декларации указываются только годовые доходы самого человека и его семьи.

    В 2016 году «Forbes Украина» опубликовал последний рейтинг миллиардеров. С тех пор Порошенко приумножил свое состояние на 540 миллионов долларов. В новом майском рейтинге первые три места заняли предприниматели Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко.