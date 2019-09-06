Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что требование освободить Владимира Цемаха — свидетеля по делу о гибели Boeing 777, сбитого над Донбассом в 2014 году, означает, что Москва «признала ответственность» за катастрофу.

На встрече с экс-главой Латвии Раймондсом Вейонисом Порошенко сообщил, что Украина на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы потребует привлечь Москву к ответственности «за все жертвы на протяжении последних пяти лет из-за российской агрессии на Украине».

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Порошенко отметил, что речь идет также и о погибших при крушении МН17. «Можете ли вы себе представить, что [президент России Владимир] Путин потребовал освобождения ключевого свидетеля по МН17 и его возвращения в Россию», — приводятся слова Порошенко на сайте партии. По утверждению бывшего украинского лидера, «это и есть признание ответственности».

Сотрудники Службы безопасности Украины похитили Владимира Цемаха из его дома на территории ДНР в начале июля. Бывший зенитчик возглавлял войска ПВО в городе Снежное летом 2014 года, когда произошло крушение малайзийского Boeing, заявили в Киеве. В катастрофе тогда погибли 289 человек.

Власти ДНР утверждали, что никаких систем ПВО в том районе тогда не устанавливали.

Доставленный в Киев Цемах был обвинен по статье «Создание террористической группы или террористической организации». Максимальное наказание, грозившее ему, составляло 15 лет тюремного заключения.

В начале осени появились слухи, что Владимир Цемах может быть включен в списки для обмена заключенными между Россией и Украиной. Однако следователи Нидерландов попросили Киев не выдавать его Москве, потому что Цемах должен быть всегда доступен для следствия, так как является «важным свидетелем» в деле.