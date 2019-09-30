Порошенко пройдет проверку детектором лжи

Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило Порошенко Подробнее

«Действительно, такое исследование (психофизиологическое с применением полиграфа — прим. ред.) назначено на завтра, 1 октября», — рассказали в пресс-службе.

При этом больше никаких деталей не сообщается. Кроме того, придет Порошенко на допрос или нет, пока остается неизвестным.

Государственное бюро расследований в августе 2019 года получило разрешение суда на использование детектора лжи во время допроса бывшего украинского лидера. Сам Порошенко заявил, что не доверяет специалистам бюро, но пройти полиграф согласился.

Экс-президент Украины фигурирует сразу в нескольких уголовных делах, в большинстве которых проходит в качестве свидетеля. Он не являлся на допрос уже несколько раз, объясняя неявку работой в Раде. Последний раз Порошенко отвечал на вопросы госбюро 23 сентября.