  • Порошенко пройдет проверку детектором лжи

    30 сентября 2019, 18:46

    Дарья Бунякова

    Бывшего президента Украины ждет очередной допрос по уголовным делам. На этот раз политику будут задавать вопросы с использованием полиграфа. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
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    «Действительно, такое исследование (психофизиологическое с применением полиграфа — прим. ред.) назначено на завтра, 1 октября», — рассказали в пресс-службе.

    При этом больше никаких деталей не сообщается. Кроме того, придет Порошенко на допрос или нет, пока остается неизвестным.

    Государственное бюро расследований в августе 2019 года получило разрешение суда на использование детектора лжи во время допроса бывшего украинского лидера. Сам Порошенко заявил, что не доверяет специалистам бюро, но пройти полиграф согласился.

    Экс-президент Украины фигурирует сразу в нескольких уголовных делах, в большинстве которых проходит в качестве свидетеля. Он не являлся на допрос уже несколько раз, объясняя неявку работой в Раде. Последний раз Порошенко отвечал на вопросы госбюро 23 сентября.