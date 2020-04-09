Порошенко призвал Зеленского не возвращать «Приватбанк» Коломойскому
Президент Украины Владимир Зеленский не должен отдавать «Приватбанк» Игорю Коломойскому, потому что это обрушит экономику страны — считает бывший президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщило РИА SM-News.
По данным портала «Экономика сегодня», Порошенко считает, что это решение будет соответствовать интересам Украины.
Экс-президент добавил, что Коломойский будет еще долго пытаться вернуть банк или же получить компенсацию 60 миллиардов гривен.
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