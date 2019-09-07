Порошенко похвалил себя за причастность к обмену гражданами Украины и России

Президент Владимир Зеленский принял участие в обмене заключенными между Украиной и Россией. Но бывший украинский лидер Петр Порошенко похвалил совсем не его, а причислил себя и бывшее руководство страны к успеху переговоров.

Кошка Машка прилетела из Киева вместе с освобожденными россиянами Подробнее

Порошенко написал в Facebok, что освобождение граждан Украины является радостным и великим событием для всего населения государства.

Он поздравил прибывших украинцев с возвращением на родину, а затем не забыл похвалить и себя. Порошенко напомнил, что является пятым президентом страны и раньше участвовал в освобождении «тысячи соотечественников».

«Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев», — написал бывший глава Украины.

Затем он отметил, что страна продолжает бороться с «сильным и коварным» врагом, поэтому нельзя расслабляться.

Днем 7 сентября 35 граждан Украины вернулись из России после освобождения. В Москву также прибыл борт с 35 российскими гражданами, которых помиловали на Украине. Обмен заключенными стал возможен после переговоров президента Украины Владимира Зеленского и лидера России Владимира Путина. Главы стран обсуждали вопрос в июле 2019 года по телефону.