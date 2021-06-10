Порошенко принудительно доставят на допрос в Государственное бюро расследований

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук рассказал, что суд разрешил принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований бывшего главу государства Петра Порошенко. Об этом сообщил ТАСС.

«Русская планета» рассказала, что Порошенко проходит в качестве свидетеля по делу о перемещении через границу Украины более 40 картин всемирно известных художников. Отмечается, что экс-президент игнорирует приглашения, поэтому 10 июля его принудительно доставят на допрос.