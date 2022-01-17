Порошенко приехал в аэропорт Варшавы, чтобы вылететь на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко приехал 17 января в аэропорт Варшавы имени Фредерика Шопена, чтобы отправиться на Украину. Об этом с места событий сообщил корреспондент ТАСС.

В аэропорту бывшего главу Украины встречали журналисты. Он ответил на их вопросы и заявил, что не боится ареста в Киеве.

«За мной правда. На моей стороне народ Украины. Я не готовился к аресту», — сказал политик.

Петр Порошенко зарегистрировался на вылет заранее, он воспользовался бортом компании Wizz Air. Сразу после прибытия в аэропорт он отправился проходить контроль безопасности.

Порошенко предупреждал о том, что собирается полететь на Украину 17 января. На эту дату уже назначено заседание Печерского районного суда Киева, там рассмотрят ходатайство об аресте экс-президента. Порошенко заявлял, что придет на суд, но предположил, что его не арестуют, потому что оснований для этого нет. Но если это все же случится, то это ухудшит положение в первую очередь нынешнего президента страны Владимира Зеленского, посчитал он.

Порошенко подозревают сразу по нескольким статьям: «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.