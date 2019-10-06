Порошенко приехал на митинг против «формулы Штайнмайера» в Киеве

Акция против «формулы Штайнмайера» собрала в Киеве 10 тысяч человек Подробнее

Порошенко пришел на центральную площадь Киева, где 6 октября проходит протестная акция. На Майдане собралось порядка 10 тысяч граждан под предводительством «Движения сопротивления капитуляции». В объединение входят националисты и сторонники экс-лидера страны.

Организаторы планировали принести на митинг желтый скот в цвет украинского флага, поэтому акцию назвали «майданом желтых повязок».

После завершения официальной части на Майдане, участники зажгли файеры и направились в сторону офиса президента Владимира Зеленского. Они требуют, чтобы глава государства не перешагнул «красную линию» при решении конфликта в Донбассе. Свою акцию они назвали предупредительной.

Контактная группа 1 октября согласовала «формулу Штайнмайера», после чего на Украине начались волнения. Документ подразумевает предоставление Донбассу особого порядка самоуправления. Сначала он будет установлен временно на день проведения выборов в ЛНР и ДНР, а после отчета ОБСЕ по голосованию станет действовать на постоянной основе.