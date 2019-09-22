  • Порошенко предсказал новый майдан для Украины

    22 сентября 2019, 03:58

    Мария Борисова

    Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в условиях войны страна может пережить еще один майдан. Об этом политик сказал в эфире программы «Рандеву» с Яниной Соколовской на «Пятом канале».
    Порошенко предсказал новый майдан для Украины

    Порошенко заявил о готовности встретиться с Зеленским

    Подробнее

    «В условиях войны страна майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — заявил экс-лидер.

    Также в процессе записи программы Порошенко заявил, что готов ко встрече с действующим украинским лидером Владимиром Зеленским. Экс-президент рассказал, что ранее они уже договорились о встрече, но пока она не состоялась.

    Ранее Янина Соколовская участвовала в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1». Во время эфира начала бурно фантазировать по поводу истекающего контракта на поставки газа между Украиной и Россией.

    Соколовская заявляла, что Россия сама якобы так нуждается в транзите газа через украинскую территорию, что согласится на любые условия.

    Российской телеведущей Ольге Скабеевой пришлось осадить коллегу. Она резко ответила украинке, назвав ее слова идиотизмом.