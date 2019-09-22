Порошенко предсказал новый майдан для Украины

Порошенко заявил о готовности встретиться с Зеленским Подробнее

«В условиях войны страна майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — заявил экс-лидер.

Также в процессе записи программы Порошенко заявил, что готов ко встрече с действующим украинским лидером Владимиром Зеленским. Экс-президент рассказал, что ранее они уже договорились о встрече, но пока она не состоялась.

Ранее Янина Соколовская участвовала в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1». Во время эфира начала бурно фантазировать по поводу истекающего контракта на поставки газа между Украиной и Россией.

Соколовская заявляла, что Россия сама якобы так нуждается в транзите газа через украинскую территорию, что согласится на любые условия.

Российской телеведущей Ольге Скабеевой пришлось осадить коллегу. Она резко ответила украинке, назвав ее слова идиотизмом.