Порошенко предложил Зеленскому объединиться

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего лидера страны Владимира Зеленского объединиться. При этом он подчеркнул, что о дружбе речи не идет.

«Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы — это также преступление», — сказал Порошенко эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

Он добавил, что в случае объединения Украина сможет дать отпор, так как будет сильной. Также политик напомнил, что в 2022 году еще не провели ни одного заседания совета национальной безопасности и обороны. По его словам, этот орган превратился в инструмент пиара.

Порошенко предложил организовать внеочередное заседание Верховной рады, чтобы изменить государственный бюджет. Экс-президент считает, что Украине необходимо перераспределить деньги для накопления стратегических резервов.

Печерский суд Киева ранее отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Порошенко. После судебного заседания политик поехал праздновать в ресторан.