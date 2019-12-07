Порошенко предложил разделить Украину и Россию высокой стеной

Помощник президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что если «нормандский саммит» закончится отсутствием прогресса в переговорах, то Владимир Зеленский начнет реализовывать план «Б». Его стратегия заключается в строительстве стены на линии соприкосновения. Такая преграда поможет изолировать территории, которые не контролирует нынешняя украинская власть.

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Петр Порошенко отметил, что этот план «Б», вероятнее всего, обернется отменой санкций с РФ.

«Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится», — заявил бывший президент.

По его словам, «ничего страшного» не произойдет, если Украина на переговорах в Париже 9 декабря потерпит неудачу. В этом случае Зеленскому нужно будет вернуться на Украину и вплотную заняться объединением нации, строительством государства и армии.