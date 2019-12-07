  • Порошенко предложил разделить Украину и Россию высокой стеной

    07 декабря 2019, 00:49

    Светлана Степанова

    Экс-президент Украины Петр Порошенко порекомендовал нынешнему правительству страны возвести на границе с Россией стену. Он упомянул о плане «Б», который есть у Зеленского на случай нерезультативных переговоров по Донбассу. Заявление было сделано в эфире телеканала «Прямой».
    Порошенко предложил разделить Украину и Россию высокой стеной

    Помощник президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что если «нормандский саммит» закончится отсутствием прогресса в переговорах, то Владимир Зеленский начнет реализовывать план «Б». Его стратегия заключается в строительстве стены на линии соприкосновения. Такая преграда поможет изолировать территории, которые не контролирует нынешняя украинская власть.

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    Петр Порошенко отметил, что этот план «Б», вероятнее всего, обернется отменой санкций с РФ.

    «Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится», — заявил бывший президент.

    По его словам, «ничего страшного» не произойдет, если Украина на переговорах в Париже 9 декабря потерпит неудачу. В этом случае Зеленскому нужно будет вернуться на Украину и вплотную заняться объединением нации, строительством государства и армии.