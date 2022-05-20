Порошенко предложил перекрыть прокачку российской нефти по «Дружбе»

Бывший украинский президент Петр Порошенко предложил перекрыть трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поставляется в Европу, а Украине платят за транзит. Об этом Порошенко написал в своей статье для издания Politiсo.

Экс-президент заявил, что для запрета торговли с Россией нужно «тотальное эмбарго».

«Нам нужен первый шаг, и он может начаться с российского нефтепровода „Дружба“, построенного в 1960-е годы. Построенный для перекачки советский нефти в Венгрию, Чехию и Словакию, Польшу и Восточную Германию, трубопровод остается символом российского империализма», — написал Порошенко.

Тонны сырой нефти текут в Европу по «Дружбе» по сей день, указал Порошенко.

По его словам, перекрытие «Дружбы» и ограничение российского влияния на Европу станет лучшим признаком «единства и солидарности», а также «энергетической устойчивости».

Он предрек, что это станет «мощным переломным моментом» и сигналом для российского лидера Владимира Путина, что «обычного бизнеса» больше не может быть.

Маршрут «Дружбы» берет начало в Самаре, идет через Брянск, потом разветвляется на два участка: северный (проходит через Белоруссию, Польшу, Германию, Латвию и Литву) и южный (через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию).

Запрет поставок российской нефти в ЕС планируют включить в шестой пакет санкций.