Порошенко потребовал завести уголовное дело на Зеленского
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с требованием возбудить уголовное дело на нынешнего главу страны Владимира Зеленского. Причиной стали слухи о том, что Зеленский собирается игнорировать политический курс НАТО и обдумывает возобновление подачи воды в Крым. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Порошенко уверен, что «реализация подобных инициатив равнозначна государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом».
Также бывший глава Незалежной назвал «ползучей капитуляцией» создание Консультативного совета с республиками Донбасса.