Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо «продолжить непрерывную осаду Кремля». Украинскому лидеру в этом помогут санкции.

С таким заявлением в эфире украинского «Пятого канала» выступил бывший глава государства Петр Порошенко. Он призвал Зеленского привлечь к переговорам Соединенные Штаты и не отказываться от идеи ввести миротворцев ООН в Донбасс.

По мнению политика, Киев может добиться прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе, пока власть в Германии находится в руках у канцлера Ангелы Меркель.

Он также заметил, что условий для проведения местных выборов в 2021 году на территории Донбасса не будет. Действующей власти лучше прекратить «раздражать народ» разговорами на этот счет.

Аналогично Порошенко отозвался и по теме закупок газа у Москвы. Экс-президент Украины подчеркнул, что подобный шаг страну «в энергетическую зависимость от Кремля».

Петр Порошенко, как и другие украинские политики, не раз выступал с сомнительными заявлениями на межгосударственную тематику. Например, объявил себя организатором операции по задержанию россиян в Белоруссии.