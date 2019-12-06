Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко дал Владимиру Зеленскому совет перед саммитом в «нормандском формате». Он рекомендовал ему избегать встречи с российским лидером Владимиром Путиным один на один.

«Самый важный совет: не доверять Путину… Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», — написал бывший лидер страны в блоге для издания «Украинская правда».

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Он также посоветовал Зеленскому не обсуждать «газовый вопрос» в рамках общей повестки саммита. Порошенко уверен, что это не даст России подготовить невыгодный Киеву пакет договоренностей, который приведет Украину к весомым уступкам в политическом треке за «дешевый газ».

Саммит в «нормандском формате» состоится между четырьмя странами 9 декабря в Париже. Главы России, Украины, Франции и Германии обсудят вопросы урегулирования ситуации в Киеве.

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков отметил, что есть планы провести также двустороннюю встречу российского и украинского лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что формат их общения определят ближе к саммиту.