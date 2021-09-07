Порошенко по ошибке «обвинил» Зеленского в претензиях к Путину

Бывший президент Украины, лидер парламентской фракции «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» стало «памятником расшатыванию проукраинской коалиции» в мире. Об этом рассказала «Общественная служба новостей».

Кроме того, бывший украинский лидер во время выступления в Верховной Раде раскритиковал проводимую политику действующего президента Украины Владимира Зеленского. Порошенко обвинил его в излишних претензиях к главам западных государств. Перечисляя фамилии лидеров стран ЕС, политик оговорился и вместо главы Франции упомянул президента РФ Владимира Путина.