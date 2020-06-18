Именно ради осуществления этой цели Порошенко устроил провокацию в Керченском проливе, отметил эксперт. Порошенко собирался «фактически начать войну, как у Польши с Германией в свое время», написала «Свободная пресса».

Однако планы бывшего президента не осуществились. И задержанные моряки вернулись домой, что уже можно отнести к заслуге нынешнего главы государства Владимира Зеленского, отметил Соскин.

Российские пограничники задержали украинский буксир «Яны Капу» и малые артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» 25 ноября 2018 года. Моряков, которые были на борту, обвинили в незаконном пересечении границы РФ и арестовали. В рамках обмена с Россией они вернулись на родину 7 сентября 2019-го.