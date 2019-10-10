Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за все, что сделал. Он также признал, что экс-глава государства несколько раз хотел с ним встретиться.

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В время пресс-марафона Зеленский также сообщил, что Порошенко «продолжает вести себя как президент». Он предположил, что имеет место «большая психологическая драма».

«Я ему сказал, что действительно хочу услышать от него о готовности быть в диалоге. Но слышу только одно — что он обвиняет меня», — сказал Зеленский.

Сейчас экс-президент проходит как свидетель по более чем десяти уголовным делам.

«То, что он [Порошенко] сделал, я не хочу даже на это влиять. В этом будут разбираться правоохранительные органы», — цитирует Зеленского ТАСС.

Как сообщило UNIAN, Зеленский рассказал, что ему приходится менять имидж страны на международном уровне. Он пожаловался, что лидеры европейских стран отказываются ему верить. По их мнению, новые власти не смогут сразу изменить все, что случилось с Киевом.

«Усталость многих стран от Украины сформирована полностью командой Порошенко… я еще не был президентом, когда это было сформировано», — сказал Зеленский.