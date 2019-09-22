Порошенко оценил шансы на попадание в тюрьму

«Петя устал, не высыпается»: Порошенко уснул на заседании Рады Подробнее

«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится», — заявил Порошенко.

Во время интервью бывший украинский лидер назвал действующее руководство страны «мальчиками» и заверил, что они — «не первые, кто хотели упрятать Порошенко». Раньше никому не удавалось лишить политика свободы, поэтому сейчас он также уверен в положительном развитии событий.

Фамилия Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, по четырем из которых он проходит в качестве свидетеля. Бывшего президента подозревают в госизмене, незаконной продаже завода и других преступлениях. Летом его допрашивали в Госбюро расследований, но по последним повесткам он не являлся, ссылаясь на работу в Верховной Раде.