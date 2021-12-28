Порошенко отказался менять график ради пояснений по делу против него

Экс-президент Украины Петр Порошенко готов дать показания по делу против него. Однако ради этого он не намерен менять свой график и возвращаться на родину раньше запланированного срока. Об этом он сообщил «5 каналу».

«Я готов дать любые пояснения», — заявил политик.

При этом он рассказал, что в настоящее время находится в Польше и проводит там деловые встречи по утвержденному графику, который он не предполагает нарушать.

«У меня есть свой график, и я ломать его из-за незаконных желаний Зеленского не собираюсь», — подчеркнул Порошенко.

Он пообещал, что непременно пообщается со следователем, когда вернется домой. При этом дату возвращения на Украину Порошенко не назвал.

Петра Порошенко подозревают в государственной измене и в содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса. Сам Порошенко говорил, что количество уголовных дел в его отношении достигало 130, однако 40 из них уже закрыты. Также бывшему украинскому президенту инкриминируют превышение должностных полномочий.