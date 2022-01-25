Порошенко опоздал на допрос и ушел, не дождавшись следователя

Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 24 января, опоздал на вызов следователя по делу о поставках угля в Донбасс. При этом он покинул место проведения допроса, не дождавшись следователя. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Порошенко Петр Алексеевич прибыл по вызову в ГБР, но через семь минут покинул помещение, не дождавшись следователя», — говорится в сообщении пресс-службы бюро.

При этом в ГБР отметили, что сам Порошенко явился с опозданием. Он вошел в здание бюро на семь минут позже назначенного времени и уже через семь минут покинул помещение. В ведомстве полагают, что такое поведение политика может быть расценено как ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках угля на неподконтрольные Киеву территории ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. Дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Политику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Печерский суд Киева назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства: он должен являться в суд и на вызовы в правоохранительные органы. Также политик вынужден был сдать документы для выезда за рубеж.