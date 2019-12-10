Порошенко обвинили в госизмене из-за Минских соглашений
ГБР обнародовало список уголовных дел, где фигурирует ПорошенкоПодробнее
По его словам, Порошенко совершил государственную измену, когда согласовал с участниками «нормандского формата» положения о проведении выборов в Донбассе. Голосование предлагалось провести до того, как неподконтрольный Украине участок границы отойдет Киеву, пишет РИА «Новости».
В конце ноября ГБР обнародовало список уголовных дел, по которым проходит Порошенко. Расследования идут в отношении государственной измены, легализации преступных денежных средств, а также возможного вмешательства в деятельность судебной власти.
В 12 из 13 он значится как свидетель. По словам адвоката бывшего президента, по многим делам Порошенко еще не допрашивали, поэтому он не имеет по ним процессуального статуса.