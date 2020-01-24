Порошенко обвинил власти Украины в преследовании и чтении переписки

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что уголовное дело против него является политическим преследованием, которое вредит стране.

Это заявление он сделал после трехчасового допроса в Государственном бюро расследования (ГБР). Порошенко посетовал, что увлекшееся местью лично ему руководство страны подрывают международный авторитет Украины.

«Они подрывают Минские соглашения, они подрывают право Украины на самозащиту в рамках ротации кораблей и украинского статуса Керченского пролива», — цитирует его «Страна.ua».

Порошенко подчеркнул, что допрос был назначен именно на ту дату, когда он собирался улететь в Давос на международный форум. Там он намеревался провести несколько важных встреч.

Я думаю, что с высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов, и именно в этот день назначили допрос как свидетеля Петр Порошенко экс-президент Украины

Экс-президент пообещал, что не позволит сделать из его допросов шоу, сценарий к которому пишут сценаристы «Сватов» и «95-го квартала».

Пока Порошенко допрашивали, у здания ГБР произошла потасовка. Один из мужчин привез выкрашенный в золотой цвет унитаз, символизирующий расцвет коррупции при экс-президенте. Сторонники Порошенко его разбили.

На видео также попала беседа Порошенко с полицейским, стоявшим на вахте в ГБУ. Бывший глава государства заявил, что ему должно быть стыдно, потому что он не полицейский и не украинец. Охрана ГБР не пропустил вместе с ним 12 нардепов и группу сторонников экс-президента.

После этого под вопли адвокатов «ГБР превратился в ДНР» Порошенко отправился на допрос.