Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к согражданам по случаю Дня Победы и упомянул в своей речи российского лидера Владимира Путина. Экс-глава Незалежной опубликовал обращение на своей странице в Facebook.

Порошенко заявил, что Киев поддерживает «европейскую традицию» памяти о Победе. С 2015 года на Украине вместо Дня Победы 8 мая отмечается День памяти примирения. Незалежная решила отмечать победу над нацистами одновременно с Западной Европой.

Порошенко напомнил и о законе, принятом при его власти, который уравнивает коммунизм и нацизм.

Бывший украинский президент в своем тексте не преминул случаем заявить о мнимой «российской агрессии», упомянув президента России. По его словам, Путин якобы «уничтожает международное право».

Порошенко подчеркнул, что первыми жертвами Второй мировой войны стали украинцы и поляки.

В Госдуме ранее рассмотрели закон, который запрещает отождествлять роли СССР и Германии во время Великой Отечественной войны. Депутаты заявили, что считают категорически недопустимым смешивание защитников Родины с оккупантами.