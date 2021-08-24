Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой после митинга в честь Дня независимости Украины

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой. Это произошло в центре Киева, когда бывший глава страны возвращался с марша, устроенного в честь Дня независимости Украины участниками военной операции в Донбассе.

Хулиганы напали на бывшего президента страны в самом сердце Киева, недалеко от метро «Крещатик». Порошенко перед этим успел отметиться на «Марше защитников Украины», который по случаю празднования 30-й годовщины независимости страны провели радикалы, воевавшие в Донбассе.

Момент попал на видео. На кадрах, опубликованных в Сети, можно заметить, что лицо Порошенко испачкано зеленкой. Рядом с ним толпа людей с флагами и в военной форме. Бывший лидер Незалежной пребывает в растерянности и сообщает о случившемся полицейским, а потом садиться к ним в машину.

В Национальной полиции Украины между тем сообщили, что человека, облившего зеленкой Порошенко, уже задержали.

Ранее в ходе парада по случаю Дня независимости над Киевом пролетели натовские истребители.