Порошенко объявили в розыск за двойное убийство

По данным следствия, Порошенко разработал план по ликвидации героев Донбасса, который осуществили украинские спецслужбы. Сейчас бывшего главу Украины объявили в розыск.

На него завели уголовное дело по статье «Организация террористической деятельности». Срок заключения по этому обвинению может составить от 15 до 20 лет, также возможно пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что Порошенко выступил с требованием возбудить уголовное дело на нынешнего главу страны Владимира Зеленского. Причиной стали слухи о том, что Зеленский собирается игнорировать политический курс Северотлантического Альянса и обдумывает возобновление подачи воды в Крым. Порошенко уверен, что «реализация подобных инициатив равнозначна государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом».