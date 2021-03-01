Порошенко нецензурно обозвал купленную для украинцев вакцину Oxford/AstraZeneca

Вакцину от коронавируса Oxford/AstraZeneca, которой прививают украинцев, жестко раскритиковал экс-президент Украины, лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Свое мнение Порошенко высказал на заседании Согласительного совета в Верховной раде. Бывший украинский лидер рассказал, что только вернулся с Прикарпатья, где «критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей».

«На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, — прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии — потому что г**но привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности», — сказал Порошенко. Его слова приводит РИА «Новости».

Причинами новой вспышки коронавируса в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый вариант SARS-CoV-2.

«Большинство врачей сегодня утверждают, что мы имеем, в том числе на Прикарпатье, новый штамм вируса, который распространился из-за незакрытого (курорта — прим. ред.) Буковеля. Потому что кое-кто никак (не наестся) и никак не отдохнет. До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы», — возмутился бывший украинский президент.

Он отметил, что в Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где он был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом.