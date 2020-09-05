Порошенко назвал российские санкции против себя «знаком качества»

Бывший украинский лидер заявил, что воспринимает российские санкции как награду за защиту государственных интересов Украины и «знак качества».

Порошенко отметил, что после своего ухода с президентского поста он продолжает держать оборону внутри страны и ведет борьбу с непрофессиональной властью, которая боится оппозиции больше, чем настоящих врагов Украины. «Мы же и не обещали легкой жизни», — заявил он.

В минувшую пятницу, 4 сентября, правительство России расширило персональные санкции против граждан Украины. В новый список включили бывшего президента соседней страны Петра Порошенко, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, а также руководителя профсоюза горняков Украины Михаила Волынца и других.

Как напомнило Ura.ru, Москва впервые ввела персональные санкции против украинских деятелей 1 ноября 2018 года. Тогда в список вошли глава МВД Арсен Аваков, а также занимавшие тогда посты министра обороны и главы СБУ Степан Полторак и Василий Грицак.