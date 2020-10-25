Порошенко назвал крупнейшую избирательную фальсификацию на Украине

«Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит», — заявил Порошенко.

По его словам, изначально это называлось референдумом, потом — опросом, а еще позднее — социологией.

«А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле — незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его „слуг“», — добавил пятый президент и народный депутат от фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде.

Порошенко считает, что идею Зеленского можно сравнить только с «фальсификацией» бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2004 году. Однако она «должна была навсегда кануть в Лету».

Выборы в местные советы проходят на Украине 25 октября. В этот день также проводится всеукраинский опрос, инициированный Зеленским. В рамках него избирателям задают пять вопросов: о введении пожизненного заключения за коррупционные преступления, создании свободной экономической зоны в Донбассе, сокращении числа народных депутатов Рады с 450 до 300, легализации медицинской марихуаны и использовании гарантий безопасности, данных Украине по Будапештскому меморандуму.

Результаты не получат юридическую силу. Зеленский планирует использовать данные для своих будущих предложений депутатам. На проведение общенационального опроса 25 октября не выделяются средства из государственного бюджета. Опрос проводят волонтеры, с которыми заключены гражданско-правовые сделки подряда.