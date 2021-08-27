Порошенко назвал команду Зеленского «зелеными дилетантами»

Бывший украинский президент Петр Порошенко назвал самой большой ошибкой во время своего срока кадровые просчеты. Он был уверен, что его команда выглядит прилично на фоне людей из окружении действующего лидера Владимира Зеленского.

«Просчеты в кадровой политике. Короткая скамейка запасных и ограниченный финансовый ресурс для рекрутинга, корыстолюбие одних и нарциссизм других. Наконец, сложный механизм согласования кандидатур в рамках коалиции», — рассказал Порошенко о своих ошибках изданию «Украинская правда».

Однако он отметил, что его команда нашла или вырастила яркую плеяду талантливых управленцев в разных сферах, которые еще должны пригодиться стране.

При этом бывший украинский лидер считает, что его команда выглядит вполне прилично на фоне, как он сказал, «зеленых дилетантов» из команды Зеленского. Порошенко заявил, что команда действующего президента за два года полностью разрушила реформу государственной службы.

Порошенко являлся президентом Украины в 2014–2019 годах. В мае 2019 года он проиграл на выборах президента Зеленскому.