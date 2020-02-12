Порошенко назвал главную цель Минских соглашений

«Главное, что дали Украине Минские соглашения, — это драгоценное время. Время для системного развития армии», — заявил Порошенко.

Он считает, что тогда Киев смог отстоять свои позиции благодаря Франции и Германии. По его словам, Россия — сторона конфликта. И ему с трудом удалось спасти территориальную целостность страны от посягательств.

Порошенко считает, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало начинать исполнять прописанные в документе обязательства.