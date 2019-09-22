Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» несуществующей

Вооруженный конфликт в Донбассе может быть закончен с помощью «формулы Штайнмайера», которая регулирует порядок проведения выборов в регионе. Но бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что такого соглашения в принципе не существует.

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«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой „формулы Штайнмайера“, с кем-то якобы согласованной, не существует», — сказал Порошенко в эфире «Пятого канала».

Он отметил, что инициативы Штайнмайера касались закона об особом режиме местного самоуправления. Он предлагал его ввести не через две недели после выборов, а непосредственно в день голосования.

«Никаких других позиций по перетасовке, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем — это все выдумки…», — заявил бывший украинский лидер.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что на встрече в Минске украинская сторона отказалась подписывать «формулу Штайнмайера», что ставит под угрозу проведение переговоров «нормандской четверки».

Речь идет о документе, который в 2015 году предложил бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно «формуле» Донбассу должны предоставить особый статус, введя закон об особом порядке местного самоуправления.