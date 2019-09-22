Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» несуществующей
Новый закон разработают на Украине на основе «формулы Штайнмайера»Подробнее
«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой „формулы Штайнмайера“, с кем-то якобы согласованной, не существует», — сказал Порошенко в эфире «Пятого канала».
Он отметил, что инициативы Штайнмайера касались закона об особом режиме местного самоуправления. Он предлагал его ввести не через две недели после выборов, а непосредственно в день голосования.
«Никаких других позиций по перетасовке, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем — это все выдумки…», — заявил бывший украинский лидер.
Ранее полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что на встрече в Минске украинская сторона отказалась подписывать «формулу Штайнмайера», что ставит под угрозу проведение переговоров «нормандской четверки».
Речь идет о документе, который в 2015 году предложил бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно «формуле» Донбассу должны предоставить особый статус, введя закон об особом порядке местного самоуправления.