Экс-президент Украины Петр Порошенко отметил, что для Владимира Зеленского есть только один способ остановить войну на Донбассе. Он может сделать это за две недели — достаточно лишь встать на колени пред российским лидером Владимиром Путиным.

Такое заявление Порошенко сделал в интервью телеканалу «Эспрессо». Бывший президент отметил, что остановить войну на Донбассе можно «ценой унижения». Конфликт закончится, если Зеленский встанет на колени перед Владимиром Путиным — однако не ясно, как это поможет вернуть НКР в состав Украины.

«Другого способа для него нет. Ведь за почти два года его президентства обороноспособность страны уничтожена», — подчеркнул Порошенко.

Власти Киева начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Тогда республики объявили свою независимость. По данным ООН, конфликт уже унес жизни примерно 13 тысяч человек. Ситуацию в Донбассе обсуждают во время встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые направлены на установление мира. Однако даже после объявления перемирия стороны продолжают перестрелки, и конфликт не удается урегулировать.