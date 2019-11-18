Порошенко нашел в уголовном преследовании «российский заказ»

Порошенко уверен, что таким образом недоброжелатели стремятся нанести ущерб его репутации и подорвать его участие в грядущих политических мероприятиях, которые пройдут в Хорватии и Канаде.

ГБР призвало к уголовному преследованию Порошенко Подробнее

Кроме того, Порошенко считает, что на предъявление ему обвинения оказало влияние желание главы Госбюро расследований Романа Трубы зацепиться за «кресло, что быстро ускользает». Экс-глава страны считает, что этот поступок — «Последний козырь», который может позволить руководителю ведомства удержать свое положение.

Ранее появилась информация о том, что Госбюро расследований сообщило Генеральной прокуратуре о присвоении Порошенка статуса подозреваемого по двум уголовным делам — ранее по ним, как и по ряду других дел, он проходил в качестве свидетеля. В Генпрокуратуру направили ходатайство о снятии депутатской неприкосновенности с бывшего президента и привлечении его к уголовному делу.

Всего на Украине возбуждено 13 уголовных дел, в которых фигурирует экс-лидер страны. Расследования идут в отношении государственной измены, легализации преступных денежных средств, а также возможного вмешательства в деятельность судебной власти. Кроме того, Госбюро расследований устанавливает все события, которые привели к аресту трех кораблей в Керченском проливе в 2018 году.