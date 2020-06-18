Порошенко на митинге в Киеве вспомнил умершего отца и заплакал

«Я не сплю днями и ночами. Но не потому, что я их боюсь… Я провел всю ночь возле гроба своего отца», — рассказал о своем беспокойстве Петр Порошенко.

Отец бывшего президента Украины скончался 16 июня. В этом месяце ему могло исполниться 84 года. Причина смерти — инсульт. В день похорон отца назначен суд над Петром Порошенко. После того, как он выступил на митинге, он зашел в здание суда, чтобы принять участие в заседании.

Ранее Генпрокуратура Украины потребовала арестовать Петра Порошенко до суда. Бывший президент является подозреваемым по делу о незаконном приказе, «который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий». Петра Порошенко обвиняют в том, что он надавил на главу Службы внешней разведки Егора Божка и вынудил его взять на место своего заместителя Сергея Семочко. Последний же был обвинен в госизмене.