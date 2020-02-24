Порошенко-младший опозорил отца в Лондоне. Видео

Пока не удалось доказать, что на сцене рядом с Face оказался Порошенко-младший. Но зрители отметили, что парень очень похож на Михаила Порошенко.

Парень и раньше отличался скандальными — по меркам Украины — выходками. Пока Порошенко-старший при каждом удобном случае рассказывает о России как агрессоре и президенте России Владимире Путине как враге всего украинского, младший член семьи то толстовку наденет с надписью «Россия», то признается, что в быту говорит исключительно по-русски.

«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — заявил Михаил в августе 2019 года под зданием Государственного бюро расследований (ГБР). В тот раз он пришел поддержать отца, которого вызвали на допрос.