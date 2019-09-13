Порошенко явился на допрос в ГБР

«Порошенко пришел на допрос», — подтвердила Иванова.

ГБР допросило 100 украинских депутатов по делу об узурпации власти Порошенко Подробнее

Пресс-секретарь ГБР не смогла уточнить, по какому именно из 13 открытых в отношении пятого украинского президента производств проводятся следственные действия. По неподтвержденной официально информации, 13 сентября Порошенко допросят о его возможном вмешательстве в работу судей Окружного административного суда Киева.

Порошенко уже несколько раз не являлся по повесткам. Так, он дважды пропустил допросы на прошлой неделе, не пришел в ГБР и 10 сентября. Известно, что ему были выписаны повестки еще на четыре более поздние даты: на 13, 18, 27 сентября и на 3 октября. Предположительно, Порошенко и других должностных лиц проверяют в связи с затягиванием назначения судей на должности. В результате этих действий, а точнее бездействия, судьям безосновательно начислялась заработная плата.