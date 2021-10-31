Порошенко испугался «русского реванша» в энергетической сфере

Бывший президент Украины Петр Порошенко признался, что боится «энергетического реванша России». Об этом депутат Верховной рады написал в Facebook.

«Встретился с главой делегации Европарламента в Парламентской ассамблее „Восточного партнерства“ Андрюсом Кубилюсом и обсудил координацию усилий по предотвращению энергетического реванша Кремля. Очень опасно, что Россия набирает обороты», — заявил Порошенко.

Он добавил, что сейчас Украина слабее, чем была два или три года назад. Экс-президент отметил, что дело не только в стоимости российского газа. По его словам, Россия всегда шантажировала Украину. Все прекратилось, когда страна перестала покупать голубое топливо.

«В беседе с господином Кубилюсом подчеркнул, что важно укреплять международную солидарность в борьбе с российской агрессией против Украины и подрывной деятельностью Кремля против демократического мира», — написал Порошенко.

В начале октября украинские журналисты опубликовали фотографию уснувшего Порошенко, сделанную на заседании Верховной рады. На кадре было видно, что депутат сидел в зале с опущенной головой и закрытыми глазами.