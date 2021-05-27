Поросенок-циклоп с хоботом родился в Бразилии

Поросенок-циклоп с хоботом вместо пятачка родился в штате Санта-Катарина в Бразилии. Глаз у новорожденной свиньи был расположен на лбу, а на месте рыльца был отросток, напоминающий хобот.

Мутант появился на свет 20 мая в муниципалитете Брунополис, сообщила Daily Star. Еще один хобот был расположен на лбу у поросенка. Из-за этого он смахивал на инопланетянина. Вскоре поросенок-циклоп умер из-за проблем с дыханием.

Мутация, при которой животные рождаются только с одним глазом, встречается очень редко: один случай циклопии на 16 тысяч особей. Как правило, они быстро погибают.

В феврале прошлого года в Индии родился козленок с другой редкой мутацией, из-за которой его мордочка была приплюснутой и отдаленно походила на человеческое лицо. Жители штата Раджастан, где родилось животное, тогда заявили, что будут почитать козленка как олицетворение божества.

В том же месяце в Таиланде родился щенок-циклоп с огромными губами. Его назвали Кевин из-за сходства с героем мультфильма «Гадкий я». Единственный глаз щенка был расположен посередине морды.