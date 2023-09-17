Мир 17 сентября 2023, 17:02 Породу нападающих на людей собак запретят в Великобритании Новую разновидность собак американский булли запретят в Великобритании Unsplash

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Новую породу собак, разновидность американских булли XL Bully, намерены запретить в Великобритании после гибели пенсионера, которого буквально растерзали две собаки этой породы. Об этом сообщила газета The New York Times.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак был вынужден реагировать на участившиеся случаи нападения крупных собак, которых часто заводят в бедных и криминальных районах.

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«Американская собака XL Bully представляет опасность для нашего общества, особенно для наших детей. Я разделяю ужас нации по поводу недавних видеороликов, которые мы все видели», — заявил Сунак.

Речь о двух роликах, снятых в Бирмингеме: на одном собака этой породы напала и тяжело ранила 11-летнюю девочку, а на втором — две собаки набросились на пенсионера, который позже умер от нанесенных травм. Хозяина двух собак задержали.

Ожидается, что запрет вступит в силу к концу этого года, после тщательных проверок характеристик породы полицией и кинологами. Тогда американский XL Bully войдет в список собак, запрещенных для содержания в Великобритании. В этом списке уже сейчас находятся питбультерьер, японский тоса, аргентинский дог и фила бразилейро.

Ранее юрист Анастасия Комагина рассказала «360», что многие эксперты считают необходимым признать больших собак источником повышенной опасности. Собаки весом больше 20 килограммов могут нанести серьезные травмы, вплоть до смертельных.